Бреет голову, носит очки: как сейчас выглядит победитель третьего сезона шоу «Голос. Дети» Даня Плужников — семь лет спустя

Дане Плужникову было 14 лет, когда о нем узнали поклонники. Произошло это благодаря участию мальчика в шоу Первого канала «Голос. Дети». Неподражаемое исполнение таких хитов, как «Я свободен», «Нас бьют — мы летаем», заставило говорить всю страну о талантливом подростке Дане Плужникове.

Даня стал победителем третьего сезона популярного вокального проекта. С тех пор прошло уже почти семь лет. За это время Даня Плужников превратился во взрослого обаятельного парня. Он бреет волосы на голове и носит очки. Узнать в этом симпатичном молодом человеке того самого Даню Плужникова можно с трудом.

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