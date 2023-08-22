Клава Кока в прозрачном топе и юбке с перьями засветила свои «аппетитки»: животик выпирает, грудь сдавило

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Блондинка часто дает концерты и снимает видео, которые набирают миллионы просмотров. Артистка предпочитает носит смелые наряды. Она мечтает о свадьбе и детях. И недавно певица обрела вторую половинку, но пока скрывает избранника ото всех. На днях звезда вернулась в Москву после отпуска.
На этот раз Клава появилась на съемках. Она выбрала откровенный образ с изюминкой. Певица предстала в прозрачном топике и юбке с перьями. Она блеснула своим декольте и засветила выпирающий животик. Наряд подчеркнул ее формы. Кока также надела босоножки на шпильке. Она продемонстрировала прелести.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она поправилась. Фанаты были сражены тем, как певица преобразилась. «Ого, вот это формы», «Ох, уже животик появился», «Кажется, отпуск прошел успешно», «Бэйби, он подарил тебе бэйби», «Ну кокетка», «Шикарный лучок», — стали писать подписчики.