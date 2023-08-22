Клава Кока в прозрачном топе и юбке с перьями засветила свои «аппетитки»: животик выпирает, грудь сдавило

На этот раз Клава появилась на съемках. Она выбрала откровенный образ с изюминкой. Певица предстала в прозрачном топике и юбке с перьями. Она блеснула своим декольте и засветила выпирающий животик. Наряд подчеркнул ее формы. Кока также надела босоножки на шпильке. Она продемонстрировала прелести.

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