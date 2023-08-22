Ольга Бузова оторвалась с парнями в Турции: в мини-платье залезла на стул с флагом в руках, едва прикрыв свои прелести

На этот раз Ольга решила не только позагорать на пляже. Вечером она принарядилась в короткое платье неонового цвета в облипку. Телеведущая отправилась в ресторан. Она предстала в дерзком наряде. Артистка пустилась в пляс. Она забралась на стул с российским флагом. Бузова была в окружении парней. С ней веселились официанты и аниматоры. Звезда также не стала сдерживаться и выпила игристое.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».