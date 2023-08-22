Ольга Бузова оторвалась с парнями в Турции: в мини-платье залезла на стул с флагом в руках, едва прикрыв свои прелести

Ольга Бузова уже много лет выступает на публике. Она стала одной из самых известных персон в Москве. Телеведущая продолжает строить карьеру. Она часто оказывается в центре внимания. Артистка не скрывает, что мечтает о семье и детях. Она старается выглядеть привлекательно, чтобы найти жениха. Недавно звезда улетела в Турцию на отдых.
На этот раз Ольга решила не только позагорать на пляже. Вечером она принарядилась в короткое платье неонового цвета в облипку. Телеведущая отправилась в ресторан. Она предстала в дерзком наряде. Артистка пустилась в пляс. Она забралась на стул с российским флагом. Бузова была в окружении парней. С ней веселились официанты и аниматоры. Звезда также не стала сдерживаться и выпила игристое.
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«Поздравляю вас с праздником, который отмечает вся страна! С днем нашего триколора! Это день гордости, свободы, символ надежды и безграничных возможностей. Я горжусь флагом своей страны!
Вспоминаю свои чувства, когда наши спортсмены выигрывают соревнования, когда развевается наш флаг, когда сегодня во многих городах и у музея Победы в Москве развернут огромный триколор! С праздником, дорогие мои, люблю вас бесконечно», – написала артистка.
Поклонники были впечатлены увиденным. «Какая молодец. Умеет отдыхать. Оля, ты огонь», «Ого, как разошлась», «Турки все сбежались», «Вот это отпуск», «А платье вообще не скрыло ничего! Хоть в трусиках?», «Ушла в отрыв», — стали писать в Сети.