Слезы и цветы: Игоря Ясуловича проводили в последний путь долгими аплодисментами

Прощание с актером Игорем Ясуловичем завершилось. Гроб с телом артиста вынесли из Театра юного зрителя. Сотрудники несли огромный портрет Ясуловича, составленный из фотографий его учеников. В последний путь Игоря Николаевича провожали долгими аплодисментами, присутствующие не скрывали своих слез.

На церемонии присутствовало множество студентов ГИТИСа, которые учились у Ясуловича. Начинающие актеры плакали, обнявшись и поддерживая друг друга: не секрет, что Игоря Николаевича искренне любили за сердечность и добрый характер, за порядочность и благородство.

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Напомним, известного советского и российского актера Игоря Ясуловича не стало 19 августа после болезни. Его лицо знакомо каждому в нашей стране: он играл в фильмах «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Гардемарины, вперед!», «31 июня», а всего в его фильмографии – около сотни работ в кино и множество театральных ролей.