Рудова в кукольном платье с декольте на шнуровке оголила пышные полушария груди: прелести без лифчика во всей красе

На этот раз Наталья поделилась новыми кадрами. Она решила примерить летний лук. Актриса покрасовалась в алом кукольном платье в цветочек. Она отказалась от лифчика. Блондинка оголила пышные полушария груди. Декольте на шнуровке подчеркнуло ее прелести. Рудова также козырнула длинными ножками.

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