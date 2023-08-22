Рудова в кукольном платье с декольте на шнуровке оголила пышные полушария груди: прелести без лифчика во всей красе

Наталья Рудова уже больше 10 лет снимается в кино. Она многим полюбилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Блондинка в свои 40 лет делает все, чтобы оставаться в форме. Она часто предстает на публике в смелых нарядах. Актриса подчеркивает достоинства фигуры. Она регулярно оказывается в центре мужского внимания.
На этот раз Наталья поделилась новыми кадрами. Она решила примерить летний лук. Актриса покрасовалась в алом кукольном платье в цветочек. Она отказалась от лифчика. Блондинка оголила пышные полушария груди. Декольте на шнуровке подчеркнуло ее прелести. Рудова также козырнула длинными ножками.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие были сражены ее формами. «Ну до чего хороша», «Какая шикарная», «Блондинка на миллион», «Вот это декольте», «Как же вы прекрасны», «Наряд молодит на 10 лет», «Ой, какие формы, идеальная», — стали писать подписчики.