Зепюр Брутян показала, как с помощью игрушки и сказок убаюкивает кроху-сына: лежит в кроватке и дрыгает ножками

На этот раз Брутян решила поделиться трогательными кадрами. Она с утра решила убаюкать малыша Микаэля. Актриса пыталась его убаюкать. Мальчик лежал в кроватке-манеже. Жена Прилучного взяла в руки красную плюшевую корову. Она рассказывала ребенку сказки. Сын актера дрыгал ножками в бодике.

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