Зепюр Брутян показала, как с помощью игрушки и сказок убаюкивает кроху-сына: лежит в кроватке и дрыгает ножками

Павел Прилучный уже год живет в браке с Зепюр Брутян. Они первое время скрывали отношения, но потом стали регулярно вместе выходить в свет и путешествовать. А весной у пары родился сын Микаэль. Теперь актриса привыкает к новой роли. Этим летом супруги успели отдохнуть на Мальдивах. Теперь звезда находится в Москве. Часто у Павла гостят его дети от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия.
На этот раз Брутян решила поделиться трогательными кадрами. Она с утра решила убаюкать малыша Микаэля. Актриса пыталась его убаюкать. Мальчик лежал в кроватке-манеже. Жена Прилучного взяла в руки красную плюшевую корову. Она рассказывала ребенку сказки. Сын актера дрыгал ножками в бодике.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что малыш быстро растет. «Какой миленький», «Это так трогательно», «Столько нежности в этих кадрах», «Ох, какие кадры», «Мамочка дарит любовь своей кровинушке», «Счастливый пацан растет», — стали писать в Сети.