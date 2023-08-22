Лия Ахеджакова призналась, почему предпочитает играть за границей: «В моем театре мне не нашлось места…»

Ахеджакова назвала Игоря Ясуловича «одним из самых очаровательных и интеллигентных людей», с которыми ей довелось общаться. А затем Ахеджакова призналась, что теперь играет за границей:

«Мой замечательный продюсер, благодаря которому я все еще остаюсь актрисой и продолжаю играть. Хотя в своем театре мне не нашлось уже места, но я продолжаю играть, потому что у меня есть этот потрясающий продюсер».

В адрес Игоря Ясуловича звезда «Служебного романа» не пожалела добрых слов, упомянув о том, что она дважды была его партнершей.

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Напомним, только за несколько последних месяцев Ахеджакова посетила с гастролями ряд европейских стран – Германию, Чехию, Испанию, Кипр. Судя по всему, актриса намерена продолжать гастролировать «за бугром». Известно, что осенью состоятся спектакли в Германии и Швейцарии с ее участием.

