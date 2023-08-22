На прощании с Игорем Ясуловичем: как выглядит сейчас Сергей Маковецкий, сказавший пронзительные слова у гроба

Попрощаться с Игорем Ясуловичем пришли его коллеги и друзья. 65-летний Сергей Маковецкий произнес пронзительную речь у гроба.

«Благородный… Таких сегодня все меньше и меньше. Это невероятное качество», — сказал Сергей Маковецкий .

Актер добавил, что Ясулович не любил жаловаться, хотя у него, как и у всех, были свои проблемы.

«У тебя была сломана ключица, а ты рвался на сцену — и уже на следующий день играл в спектакле. Никто никогда не видел твоей боли, не догадывался, что у тебя сломаны колени, надорван мениск… Ты никогда не жаловался.

Ты был бесстрашным. Тебе сказали — прыгай с высоты четырех метров, раз — и Ясулович прыгнул. Благодаря таким людям, как ты, Игорь Николаевич, существует такое понятие — «служить на театре». Не работать — а именно служить», — сказал Маковецкий.