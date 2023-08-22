Наследство Юдашкина: кто в итоге стал управлять брендом, а кто забрал себе дома в Подмосковье и Израиле

Валентина Юдашкина не стало весной этого года. Известный кутюрье болел онкологическим заболеванием много лет. Увы, чуда не произошло.

У модельера осталось шикарное наследство. Главным образом, легендарный особняк в Подмосковье, который отошел по наследству его жене — Марине Юдашкиной. Дом в Израиле — маме модельера. Женщина живет там уже много лет.

А знаменитый модным брендом стала управлять дочь Валентина Галина. Последние 11 лет она была официальным креативным директором Дома моды Valentin Yudashkin. Но как только отец заболел — Галина взяла в свои руки управление. Так и осталось.

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