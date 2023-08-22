Гроб Игоря Ясуловича усыпан цветами, рядом сидит убитая горем жена

В московском Театре юного зрителя продолжается траурная церемония прощания с известным актером Игорем Ясуловичем. Гроб, усыпанный цветами, окружили близкие артиста. Рядом сидит супруга Игоря Николаевича, с которой он прожил более 60 лет. С Натальей Егоровой он познакомился еще в юности. Их семейная жизнь служила примером для всех, кто знал эту пару: за все годы – ни одного семейного скандала, только любовь, поддержка и взаимопонимание.

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