Гроб Игоря Ясуловича усыпан цветами, рядом сидит убитая горем жена

В московском Театре юного зрителя продолжается траурная церемония прощания с известным актером Игорем Ясуловичем. Гроб, усыпанный цветами, окружили близкие артиста. Рядом сидит супруга Игоря Николаевича, с которой он прожил более 60 лет. С Натальей Егоровой он познакомился еще в юности. Их семейная жизнь служила примером для всех, кто знал эту пару: за все годы – ни одного семейного скандала, только любовь, поддержка и взаимопонимание.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Фото: Teleprogramma.pro
Вдове и сыну Игоря Ясуловича выражают соболезнования, подходят друзья и знакомые, обнимают… Напомним, Игорь Ясулович скончался на 82-м году жизни после болезни. Актер прославился десятками ролей в самых популярных советских фильмах – «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и других.