Кому в итоге достался многомиллионный таунхаус Игоря Ясуловича — все одной женщине

Популярный актер Игорь Ясулович ушел из жизни на 82-м году жизни. В личной жизни у артиста всегда было все стабильно — еще в молодости он познакомился с девушкой Натальей Егоровой. Так с ней и прожил всю жизнь.

Изначально супруги жили в Москве, но не так давно продали квартиру и купили шикарный таунхаус в ближнем Подмосковье, недалеко от станции метро «Алтуфьево».

Там три этажа. На первом — кухня-столовая, на втором жил сам актер с женой, а на третьем — сын Алеша с женой Ксюшей и дочкой Глафирой.

По наследству многомиллионная недвижимость досталась жене актера Наталье.

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