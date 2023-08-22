В Москве началось прощание с Игорем Ясуловичем: люди несут цветы, плачут

Во вторник, 22 августа, в Москве началось прощание с популярным актером театра и кино Игорем Ясуловичем. Траурная церемония проходит в Московском театре юного зрителя, затем будет отпевание в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове.

У театра уже с утра собираются поклонники артиста, все несут цветы. У многих слезы на глазах.

Ясулович умер на 82-м году жизни от проблем с почками. Он сыграл в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «31 июня», «Гардемарины, вперед!» и другие.

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