Феофилактова засветила исподнее в зазывно-ударном наряде в виде сети: горячий кадр из Турции

37-летняя экс-участница «Дома-2» Женя Феофилактова отметилась в Турции на отдыхе. Как и полагается звезде, она повеселилась в отеле высшего уровня, отметившись на местных вечеринках и пляжах.

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Блогер засветила парня рядом с собой на одном из кадров в соцсетях. Однако Феофилактова разочаровала публику, заявив, что это вовсе не ее избранник, а всего лишь племянник.

Люди были в шоке, они ведь выглядят как ровесники.

Женя отлично смотрится в своем возрасте и сохранила фигуру 20-летней. Это хорошо видно на одном из интригующих кадров, которые Феофилактова выложила в Сеть.

На фото красавица предстает в лифе и юбке в виде сети, через которую зазывно просвечиваются купальные трусики.