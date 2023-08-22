Политик Худяков высказался о том, что ждет Пугачеву в эмиграции: «Похоронят ее за рубежом, презираема своим народом»

Политик Роман Худяков, экс-депутат Госдумы РФ, поразмышлял у себя в Телеграм о том, почему Алла Пугачева в эмиграции вернулась к своим вредным привычкам. На фестивале в Юрмале, например, она демонстративно дымила. Худяков же добавил, что артистка еще и злоупотребляет алкоголем.

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Худяков считает, что у Примадонны началась депрессия. И эти пагубные занятия из-за нее.

«Пугачева и курит теперь снова и пьет (а мне показали ее свежую фотографию со стаканом вина) от отчаяния. Хотя врачи с ее хроническими заболеваниями строжайше запретили. А там целый букет – в таком возрасте. От подагры и щитовидки до проблем с сердцем. Какое курение?! Какой алкоголь?» - поражается общественник.

Худяков назвал увиденные фото жалким зрелищем. И посочувствовал Примадонне, спрогнозировав, что ждет ее впереди. А ответственность за происходящее возложил на ее пятого мужа, за которым, как считают многие, она сбежала из России.