Каролина Севастьянова прилюдно оголила низ: встала на лестнице – смотрите все

Звезда отечественной гимнастики Каролина Севастьянова исполняет свои мечты в Италии. Она вместе с женихом побывала в Риме, где любовалась фонтаном Треви и другими достопримечательностями.

Вечер продолжился у Севастьяновой традиционно. Она нарядилась в роскошный наряд и отправилась на свидание с возлюбленным.

Черное платье с откровенным декольте оказалось невероятно красивым и с другого ракурса. Каролина показала на лестнице свои оголившиеся ножки в разрезе подола, и это привело фанатов в бурный восторг. Гимнастка хоть и завершила карьеру 10 лет назад, по-прежнему обладает формами на зависть.