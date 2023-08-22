Убитый горем Раймонд Паулс не пустил Аллу Пугачеву на похороны жены

Знаменитый советский и латвийский композитор Раймонд Паулс овдовел в начале августа. Его любимая супруга Светлана Епифанова скончалась в реанимации после экстренного госпитализации. Несмотря на то, что в больницу отправить Лану, как все ее называли, настояла Алла Пугачева, на похороны убитый горем вдовец Примадонну не пустил.

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Оказалось, что церемония прощания и кремация состоялась еще 8 августа в Юрмале. На панихиду рвалась и Алла Пугачева, которая на лето переехала в Прибалтику из Израиля. К гробу были допущены лишь члены семьи – сам Паулс, их со Светланой дочь Анета с мужем и внуки Анна-Мария и Моника.

По материалам сайта CTnews