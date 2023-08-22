Павел Воля приготовил свое любимое блюдо и накормил дочку: София не выдержала и прибежала к родителям на кухню (видео)

Не удивительно, что Ляйсан позвала его в шоу «Дерзкая готовка». Там юморист прямо на глазах жены приготовил свою любимую картошку пюре. При этом он отчитал ее за то, что картофель телеведущая сварила, не очистив перед этим от кожуры.

По словам Воли, в детстве мама научила его готовить и он нашел способ, как сделать это блюдо без комочков. Больше 10 минут юморист мял картошку в кастрюле, а потом слайсами добавил сливочное масло. После этого туда он постепенно влил подогретое молоко.

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На съемках были их дети. Дочка София не выдержала и захотела попробовать. Потом она даже накормила папу в сложечки.