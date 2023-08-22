Павел Воля приготовил свое любимое блюдо и накормил дочку: София не выдержала и прибежала к родителям на кухню (видео)

Уже больше 10 лет Ляйсан Утяшева строит карьеру на телевидении. Она вела шоу «Новые танцы», а также стала ведущей проекта «Наследники или самозванцы». Порой экс-гимнастка также бывает на шоу, которые ведет ее муж Павел Воля. Недавно во время одного из них она узнала, что супруг любит не ее манты, а домашнюю пюрешку с котлетками.
Не удивительно, что Ляйсан позвала его в шоу «Дерзкая готовка». Там юморист прямо на глазах жены приготовил свою любимую картошку пюре. При этом он отчитал ее за то, что картофель телеведущая сварила, не очистив перед этим от кожуры.
По словам Воли, в детстве мама научила его готовить и он нашел способ, как сделать это блюдо без комочков. Больше 10 минут юморист мял картошку в кастрюле, а потом слайсами добавил сливочное масло. После этого туда он постепенно влил подогретое молоко.
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На съемках были их дети. Дочка София не выдержала и захотела попробовать. Потом она даже накормила папу в сложечки.
Примечательно, что Паша намерен взять наследников с собой на съемки «Шоу Воли». Пока неизвестно, будут ли они сидеть на трибунах, так как пара редко показывает их лица. Они стараются оберегать детей от лишнего внимания общественности. А вот их талантами супруги хвастаются часто. Недавно у Роберта и Софии вышел новый альбом.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева с дочкой. Фото: кадр из шоу «Дерзкая готовка».