Клава Кока в корсете и мини-юбке козырнула «сдобными» формами на публике: белья не оказалось

На этот раз Клава появилась в студии шоу «Здравствуй, сладкий», где пробует разные десерты. Она предстала в тугой мини-юбке с дерзкими разрезами и корсете на молнии. Певица отказалась от нижнего белья. Она козырнула своими формами. Кока активно занимается спортом, но фанаты решили, что она поправилась.

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