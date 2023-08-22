Клава Кока в корсете и мини-юбке козырнула «сдобными» формами на публике: белья не оказалась

Клава Кока уже много лет строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей. Блондинка старается следить за фигурой и часто носит женственные наряды с изюминкой. Этим летом она встретила свою любовь в рамках проекта «Сердце Клавы», но пока скрывает имя избранника. С ним артистка провела отпуск, а на днях она вернулась в Москву.
На этот раз Клава появилась в студии шоу «Здравствуй, сладкий», где пробует разные десерты. Она предстала в тугой мини-юбке с дерзкими разрезами и корсете на молнии. Певица отказалась от нижнего белья. Она козырнула своими формами. Кока активно занимается спортом, но фанаты решили, что она поправилась.
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Многие осыпали артистку комплиментами. «Ох, сияет», «Кто-то влюблен», «А трусиков нет?», «Какая аппетитная леди», «Сама как тортик сладкая», «Вот это фигурка», «После отпуска стала еще привлекательнее», «Поправилась?», «Ну фигурка отличная», «Корсет скрыл самое главное», — стали писать в Сети.