Севастьянова в алом платье в пол щегольнула в Риме: упругие «булочки» не скрыла даже ткань — манящий вид сзади

Каролина Севастьянова уже 10 лет не занимается спортом. Она стала художественной гимнасткой и завоевала олимпийское золото, но потом завершила карьеру. Спортсменка теперь регулярно отдыхает в Европе. Она проводит время на дорогостоящих курортах. Недавно звезда похвасталась тем, что ей сделали предложение руки и сердца. Со своим избранником она отдыхает в Италии.
На отдыхе Каролина не только носит купальники, но и вечерние платья. Она обладает точеной фигурой, которую предпочитает подчеркивать. На этот раз гимнастка оказалась в Риме. Она предстала в алом платье в пол. Чемпионка повернулась к камере своим тылом. Ткань не скрыла упругие ягодицы спортсменки. Она впечатлила народ своими формами.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Севастьянова восхитила их. Многие осыпали комплиментами 28-летнюю гимнастку. «Ого, какой вид», «Тут зачетный багажник», «О-ля-ля, какая леди», «Ну просто идеальные изгибы», «А жених залюбовался вами в этот момент», «До чего шикарный орех», — стали писать в Сети.