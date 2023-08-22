Севастьянова в алом платье в пол щегольнула в Риме: упругие «булочки» не скрыла даже ткань — манящий вид сзади

На отдыхе Каролина не только носит купальники, но и вечерние платья. Она обладает точеной фигурой, которую предпочитает подчеркивать. На этот раз гимнастка оказалась в Риме. Она предстала в алом платье в пол. Чемпионка повернулась к камере своим тылом. Ткань не скрыла упругие ягодицы спортсменки. Она впечатлила народ своими формами.

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