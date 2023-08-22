Валя Карнавал в мини-юбке «школьницы» обнажила рельефный пресс: народ лишился дара речи, увидев тонкие ножки

Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Певица похудела так сильно, что наряд на ней едва держится.

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она стала успешной блогершей. Ее ролики набирают миллионы просмотров. Также артистка выступает на сцене как певица. Она всегда облачается в женственные наряды. Недавно певица похудела на 13 килограммов, расставшись с женихом Сашей Стоуном. Новые фото звезды порой удивляют фанатов.

На этот раз Валя решила похвастаться образом. Она запечатлелась в мини-юбке школьницы и укороченном джемпере, который висел на ней. Певица показала удлиненные алые кеды, которые с трудом нашла. Такие она хотела в детстве, но смогла купить только сейчас. Карнавал обнажила плоский и рельефный живот, а также козырнула тонкими ножками.

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Поклонники признались, что лишились дара речи. Многие отметили, что она стала еще стройнее. Некоторые даже переживают за звезду. «Какая тоненькая», «Ох, перестаралась», «Ну ножки-спички», «Что с тобой стало! Таишь на глазах», «Юбка чудо не спадает», — стали писать в Сети.

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