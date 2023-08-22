Валя Карнавал в мини-юбке «школьницы» обнажила рельефный пресс: народ лишился дара речи, увидев тонкие ножки

На этот раз Валя решила похвастаться образом. Она запечатлелась в мини-юбке школьницы и укороченном джемпере, который висел на ней. Певица показала удлиненные алые кеды, которые с трудом нашла. Такие она хотела в детстве, но смогла купить только сейчас. Карнавал обнажила плоский и рельефный живот, а также козырнула тонкими ножками.

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