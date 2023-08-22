Рианна стала мамой во второй раз: тайно родила сына еще в начале августа

Пока известно лишь то, что Рианна снова дала необычное имя крохе. У нее родился еще один сын, которого имя которого начинается на букву «Р». Об этом пишет TMZ.

Напомним, что у артистки и ее возлюбленного A$AP Rocky уже растет сын, которого она показала, когда мальчику было уже семь месяцев. Кроху зовут RZA Athelston Mayers.