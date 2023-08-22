Рианна стала мамой во второй раз: тайно родила сына еще в начале августа

Рианна. Фото: Global Look Press

Певица дала наследницу имя на букву «Р».

Рианна давно стала мировой знаменитостью. В этом году она эффектно объявила о своей второй беременности прямо во время «Супербоула», который считается знаковым событием в США. Она выхода в свет в дерзких нарядах, оголяя свой живот. И вот теперь появилась информация, что артистка стала мамой во второй раз. Отмечается, что роды прошли в Лос-Анджелесе еще две недели назад, 3 августа. 

Пока известно лишь то, что Рианна снова дала необычное имя крохе. У нее родился еще один сын, которого имя которого начинается на букву «Р». Об этом пишет TMZ. 

Напомним, что у артистки и ее возлюбленного A$AP Rocky уже растет сын, которого она показала, когда мальчику было уже семь месяцев. Кроху зовут RZA Athelston Mayers.

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