«Ой, то упругий орех, то скукоженный персик»: Бузова в бикини оголила свои ягодицы на пляже, натянув трусики до треска

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая на отдыхе в Турции решила не скрывать свои прелести. Однако фанаты заметили, что ее фигура выглядит по разному.

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она стала известной персоной благодаря шоу «Дом-2». Теперь артистка ведет другие передачи. Также она часто дает концерты. При этом блондинка не перестает мечтать о семье. В 37 лет она следит за фигурой. В соцсетях звезда часто делится пикантными кадрами. 

Недавно Ольга улетела в Турцию. Она устроила себе отдых в Бодруме. Телеведущая захотела устроить смелую фотосессию. Она в цветном бикини стала позировать перед камерой. Звезда понежилась на пляже. Артистка повернулась тылом к народу. Трусики она натянула до самой талии. Бузова  показала округлые формы во всей красе. 

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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

«Понедельник… а хотелось бы июль. Кто же поймает эту рыбку?» – написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она использует фотошоп. На одном кадре ее формы оказались более идеальными и упругими, а другом — дряблыми. "Но какова же красотища!", "Такая нарочитая подача себя, одно хочется сказать, все хорошо в меру", "Фотошопа перебор", «Ой, то упругий орех, то скукоженный персик», – стали писать подписчики.

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

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