«Ой, то упругий орех, то скукоженный персик»: Бузова в бикини оголила свои ягодицы на пляже, натянув трусики до треска

Недавно Ольга улетела в Турцию. Она устроила себе отдых в Бодруме. Телеведущая захотела устроить смелую фотосессию. Она в цветном бикини стала позировать перед камерой. Звезда понежилась на пляже. Артистка повернулась тылом к народу. Трусики она натянула до самой талии. Бузова показала округлые формы во всей красе.

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