«Ой, то упругий орех, то скукоженный персик»: Бузова в бикини оголила свои ягодицы на пляже, натянув трусики до треска

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она стала известной персоной благодаря шоу «Дом-2». Теперь артистка ведет другие передачи. Также она часто дает концерты. При этом блондинка не перестает мечтать о семье. В 37 лет она следит за фигурой. В соцсетях звезда часто делится пикантными кадрами.
Недавно Ольга улетела в Турцию. Она устроила себе отдых в Бодруме. Телеведущая захотела устроить смелую фотосессию. Она в цветном бикини стала позировать перед камерой. Звезда понежилась на пляже. Артистка повернулась тылом к народу. Трусики она натянула до самой талии. Бузова показала округлые формы во всей красе.
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«Понедельник… а хотелось бы июль. Кто же поймает эту рыбку?» – написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она использует фотошоп. На одном кадре ее формы оказались более идеальными и упругими, а другом — дряблыми. "Но какова же красотища!", "Такая нарочитая подача себя, одно хочется сказать, все хорошо в меру", "Фотошопа перебор", «Ой, то упругий орех, то скукоженный персик», – стали писать подписчики.