Каролина Севастьянова в черном платье в облипку блеснула своими «буграми страсти» за ужином: все залюбовались

Каролина Севастьянова уже много лет занимается спортом. Она стала одной из самых известных персон, так как стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в 2012 году. Теперь спортсменка много путешествует. Хоть она и завершила карьеру, но старается держать себя в форме. Звезда не перестает щеголять в женственных нарядах.
На этот раз Каролина проводит время на Лазурном берегу. Она то и дело вечерами идет в рестораны со своим таинственным бойфрендом. На новых кадрах гимнастка покрасовалась в черном платье в облипку. Она решила подчеркнуть свои точеные изгибы фигуры. Также Севастьянова оголила упругие полушария груди в смелом декольте прямо за столом.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит чемпионка. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего хороша», «Ох, какая шикарная леди», «Нет никого прекраснее», «Какие формы», «Грудь без лифчика так красиво выглядит», «Ну бесподобна», «Голливудская дива», — стали писать в Сети.