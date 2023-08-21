Каролина Севастьянова в черном платье в облипку блеснула своими «буграми страсти» за ужином: все залюбовались

На этот раз Каролина проводит время на Лазурном берегу. Она то и дело вечерами идет в рестораны со своим таинственным бойфрендом. На новых кадрах гимнастка покрасовалась в черном платье в облипку. Она решила подчеркнуть свои точеные изгибы фигуры. Также Севастьянова оголила упругие полушария груди в смелом декольте прямо за столом.

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