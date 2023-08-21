«20 лет совместной жизни мне понравились»: Наташа Королева пошалила с Тарзаном прямо на лужайке (видео)

Накануне Королева сняла новое видео с мужем. Тарзан в одних лосинах встал в планку. Певица села на траву в шортиках и поцеловала своего возлюбленного. Артист одну ножку задрал. Он блеснул своим подтянутым торсом. Королева решила облизать его лицо.

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