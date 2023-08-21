«20 лет совместной жизни мне понравились»: Наташа Королева пошалила с Тарзаном прямо на лужайке (видео)

Наташа Королева уже много лет выступает на сцене. Она продолжает быть востребованной артисткой. Более того, в 50 лет певица может похвастаться своей точеной фигурой и моложавым видом. Она счастлива в браке с Тарзаном, которого на самом деле зову Сергей Глушко. Посл скандала с изменой, который случился в 2020 году, супруги снова демонстрируют идиллию.
Накануне Королева сняла новое видео с мужем. Тарзан в одних лосинах встал в планку. Певица села на траву в шортиках и поцеловала своего возлюбленного. Артист одну ножку задрал. Он блеснул своим подтянутым торсом. Королева решила облизать его лицо.
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«20 лет совместной жизни мне понравились, продолжаем шалить дальше», – заявила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали Наташу комплиментами. Напомним, что у пары есть сын Архип. 21-летний парень уже работал вместе с мамой на телевидении. Он знает и преподает японский язык онлайн.