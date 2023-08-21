Ксения Собчак уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из самых известных персон в стране. Телеведущая продолжает создавать свои проекты, часто ездит в командировки. При этом она успевает сопровождать мужа Константина Богомолова на важных мероприятиях, а недавно звездная семья устроила отпуск во Франции.
На этот раз Ксения поделилась новыми кадрами с подросшим сыном Платоном. Она засняла мальчика, который лакомился мороженым. Его волосы были взлохмачены. Голубоглазый блондин улыбался. Он подбежал к маме, которая сидела за столиком.
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Платон Виторган. Фото: соцсети звезды
На этот раз Собчак также устроила велопрогулку с наследником. Она в тунике оверсайз и сандалиях отметилась на улице. Телеведущая дотронулась пальчиком до вздернутого носа сына.
«Наша группа путешественников уже настраивается на конец каникул. Впереди остался незавоеванным только Диснейленд», — заявила она.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Платон подрос и стал еще больше похож на папу.
Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети звезды