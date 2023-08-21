На этот раз Ксения поделилась новыми кадрами с подросшим сыном Платоном. Она засняла мальчика, который лакомился мороженым. Его волосы были взлохмачены. Голубоглазый блондин улыбался. Он подбежал к маме, которая сидела за столиком.

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