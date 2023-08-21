«Я сейчас вешу 54,1»: Муцениеце в тугих лосинах и кроп-топе похвасталась изящными формами — горячая красотка

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис в России. После развода с Павлом Прилучным она стала чаще сниматься в новых проектах. В начале этого года артистка постройнела. Она пересмотрела свое питание, отказалась от алкоголя и стала ежедневно заниматься спортом. Звезда признается, что ее тело стало более рельефным.
На этот раз Агата предстала в спортивном наряде. После съемок она захотела пойти на пробежку. Актриса покрасовалась в кроп-топе и тугих лосинах перед зеркалом. Она засветила тонкую талию и изящные бедра. При этом артистка была без лифчика, не скрыв интимные прелести.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Итак! Я сейчас вешу 54,1! На радостях поела каши с пармезаном и мацой.
Начнем с того, что я стараюсь заниматься спортом!!! Стараюсь — тут ключевое! Не всегда получается! Но! Я качаю пресс почти каждый день, бывает такое, что пропускаю, но все-таки это самое стабильное у меня — каждое утро пресс!» — поделилась звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами.