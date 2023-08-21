Марина Юдашкина в укороченных брюках привела своих подросших внуков на Красную площадь: Аркадий — копия дедушки

Валентин Юдашкин ушел из жизни в 2023 году. Он был одним из самых известных модельеров в стране. У маэстро остались жена и дочка, которые тяжело переживают утрату близкого человека. Однако их отрадой стали внуки кутюрье. Галина Юдашкина летом возила детей в США. А теперь они вернулись в Россию и наслаждаются овощами на грядках у бабушки.
На этот раз вдова Юдашкина, Марина, решила устроить прогулку. Вместе с внуками она посетила центр столицы. Светская львица облачилась в укороченные брюки и рубашку. Кэжуал-лук дополнили белые сланцы и алая сумка. Она водила за руки Аркадия и Анатолия, которые выросли за лето. С ней были также дочка и зять Петр Максаков.
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Марина Юдашкина с дочкой, зятем и внуками. Фото: соцсети звезды
«Прогулка с семьей по Москве», — написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Марина постройнела и похорошела. «Какие красивые», «Стильная бабушка», «Вот это рыцари растут», «Как же Аркадий похож на дедушку», «Очаровательные внуки», «Ох, прям сияет бабушка», — стали писать в Сети.
Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети звезды