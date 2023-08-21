Марина Юдашкина в укороченных брюках привела своих подросших внуков на Красную площадь: Аркадий — копия дедушки

На этот раз вдова Юдашкина, Марина, решила устроить прогулку. Вместе с внуками она посетила центр столицы. Светская львица облачилась в укороченные брюки и рубашку. Кэжуал-лук дополнили белые сланцы и алая сумка. Она водила за руки Аркадия и Анатолия, которые выросли за лето. С ней были также дочка и зять Петр Максаков.

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