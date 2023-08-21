Пополневшая Ольга Бузова в мини-бикини обнажила грудь: лифчик соскочил с прелестей — все на виду

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене и ведет передачи на телевидении. Она привыкла всегда находиться в центре внимания. Летом артистка регулярно предстает в смелых образах. Она целый месяц провела в Африке на съемках. А теперь телеведущая решила отдохнуть и улетела в Турцию. Она теперь каждый день красуется в купальнике.
На этот раз Бузова понежилась на яхте. Она предстала в алом мини-бикини. Телеведущая позировала с парео на бедрах. Она игриво извивалась, продемонстрировав пополневшие формы. Примечательно, что артистка так старалась, что лифчик соскочил с прелестей. Она засветила грудь, показавшуюся снизу. Ольга лишь улыбнулась во время конфуза.
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На этот раз многие были удивлены. Кто-то восхитился тем, как выглядит Бузова. Другие посчитали кадры слишком смелыми. «Оля, ты шикарна!», «Очаровательная русалка!», «Сколько можно так сильно втягивать живот?», «Грудь убежала», «Постарела заметно», «Как ни старается, некрасиво», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды