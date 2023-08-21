Пополневшая Ольга Бузова в мини-бикини обнажила грудь: лифчик соскочил с прелестей — все на виду

На этот раз Бузова понежилась на яхте. Она предстала в алом мини-бикини. Телеведущая позировала с парео на бедрах. Она игриво извивалась, продемонстрировав пополневшие формы. Примечательно, что артистка так старалась, что лифчик соскочил с прелестей. Она засветила грудь, показавшуюся снизу. Ольга лишь улыбнулась во время конфуза.

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