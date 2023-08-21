Беременная звезда «Кухни» Ольга Кузьмина сыграла свадьбу с возлюбленным: платье оверсайз не скрыло округлившийся живот

«Несмотря на то, что расписались мы еще месяц назад и уже успели съездить в первое свадебное путешествие (которое изначально как «свадебное» в моем представлении не планировалось), мы не могли не отметить это событие с близкими. Свадьбу мы поделили на два дня!» – заявила Кузьмина.

«Муж и жена! В душе мы уже давно стали семьей, и, расписавшись, мы лишь подтвердили это официально. Празднование свадьбы было для нас прекрасным поводом собрать близких и разделить с ними то счастье, которое мы ощущаем каждую секунду.

И все же после этого дня, после этой замечательной, теплой, душевной церемонии я ощутила внутри себя что-то новое. Такое чувство, будто мы дописали одну из страниц нашей книги до конца и теперь с трепетом переходим к следующей», – поделилась актриса.