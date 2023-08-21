Беременная звезда «Кухни» Ольга Кузьмина сыграла свадьбу с возлюбленным: платье оверсайз не скрыло округлившийся живот

Ольга Кузьмина уже давно снимается в кино. Она многим полюбилась благодаря роли в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Недавно актриса объявила, что снова станет мамой. Она ждет ребенка от нового возлюбленного. Ее избранником стал ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич. Звезда находится на последних сроках беременности.
На днях Ольга объявила, что ждет дочку. А также она в июле тайно сыграла свадьбу с возлюбленным. Лишь теперь она поделилась кадрами с торжества. Актриса была в белом платье оверсайз и босоножках. Она не скрыла уже внушительный живот. Жених был в кремовых брюках и рубашке без воротника.
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«Несмотря на то, что расписались мы еще месяц назад и уже успели съездить в первое свадебное путешествие (которое изначально как «свадебное» в моем представлении не планировалось), мы не могли не отметить это событие с близкими. Свадьбу мы поделили на два дня!» – заявила Кузьмина.
«Муж и жена! В душе мы уже давно стали семьей, и, расписавшись, мы лишь подтвердили это официально. Празднование свадьбы было для нас прекрасным поводом собрать близких и разделить с ними то счастье, которое мы ощущаем каждую секунду.
И все же после этого дня, после этой замечательной, теплой, душевной церемонии я ощутила внутри себя что-то новое. Такое чувство, будто мы дописали одну из страниц нашей книги до конца и теперь с трепетом переходим к следующей», – поделилась актриса.
Поклонники поздравили пару. Многие вспомнили, что в сериале героиня тоже вышла замуж, когда была уже в положении. Напомним, что у Ольги есть сын Гордей Терещенко, которому в этом году будет 10 лет. С первым мужем звезда развелась.