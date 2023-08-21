Рудова в майке на голое тело засветила свои напряженные «вишенки»: блеснула формами, подразнив парней

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она зачастую предстает на публике в женственных нарядах. Звезда сериала «Татьянин день» в свои 40 лет следит за фигурой. Она регулярно занимается спортом. При этом артистка до сих пор не замужем, чем удивляет фанатов. Однако она не обделена вниманием. Звезда часто дразнит своих подписчиков.
На этот раз Рудова похвасталась своим летним луком. Она покрасовалась в мини-юбке плиссе пудрового цвета. Актриса надела майку на голое тело, отказавшись от лифчика. Блондинка засветила напряженные интимные ореолы. Она похвасталась точеными формами, едва прикрыв сокровенное.
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Поклонники осыпали Наталью комплиментами. Парни признались, что она взбудоражила. «Ну как теперь работать», «Идеальная фигура», «Ох, вот это куколка», «Бесподобная», «До чего хорошенькая», «Словно школьница в американском сериале», «Горячая штучка», — стали писать подписчики.