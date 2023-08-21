Рудова в майке на голое тело засветила свои напряженные «вишенки»: блеснула формами, подразнив парней

На этот раз Рудова похвасталась своим летним луком. Она покрасовалась в мини-юбке плиссе пудрового цвета. Актриса надела майку на голое тело, отказавшись от лифчика. Блондинка засветила напряженные интимные ореолы. Она похвасталась точеными формами, едва прикрыв сокровенное.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».