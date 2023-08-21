Пелагея в струящемся платье с декольте на шнуровке предстала на съемках шоу «Голос. Уже не дети»

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она гастролирует со своей группой. Примечательно, что артистка успевает растить дочку Таисию, которую родила от хоккеиста Ивана Телегина. Она все чаще выходит с ней в свет. А вот в конце этого лета у певицы начались съемки в новом сезоне шоу «Голос. Уже не дети». Также наставниками стали: Полина Гагарина, Егор Крид и Дима Билан.
В соцсети Пелагея поделилась первыми кадрами со съемок. Она предстала в струящемся шифоновом платье с принтом. Лук дополнил кожаный широкий пояс. Декольте на шнуровке придало изюминку. Артистка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.
Пелагея. Фото: соцсети звезды
«Звезды «Голос. Дети» разных лет возвращаются в проект повзрослевшими, накопившими опыта и исполнительского мастерства. Чтобы других посмотреть и себя показать», — написала певица.
Поклонники были рады новому сезону популярного проекта с таким составом наставников. Многие осыпали комплиментами Пелагею.
Пелагея. Фото: соцсети звезды