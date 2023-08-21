Пелагея в струящемся платье с декольте на шнуровке предстала на съемках шоу «Голос. Уже не дети»

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она гастролирует со своей группой. Примечательно, что артистка успевает растить дочку Таисию, которую родила от хоккеиста Ивана Телегина. Она все чаще выходит с ней в свет. А вот в конце этого лета у певицы начались съемки в новом сезоне шоу «Голос. Уже не дети». Также наставниками стали: Полина Гагарина, Егор Крид и Дима Билан.