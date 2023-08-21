Ольга Бузова в мини-бикини подставила округлости фигуры под струйки воды: намочила свои прелести — будоражащий вид

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая поделилась пикантными кадрами с отдыха в Турции.

Ольга Бузова уже давно строит карьеру. Она стала одной из самых известных персон в стране. Артистка признается, что мечтает о семье и детях. Однако достойного мужчину она пока не встретила. Телеведущая старается носить женственные и соблазнительные образы. Она демонстрирует свои прелести. Недавно звезда улетела в Турцию на отдых. 

На этот раз Бузова предстала на яхте. Она позагорала в алом мини-бикини. Артистка решила сполоснуться под душем после моря. Она подставила свои округлости фигуры под струйки воды. Телеведущая оголила налившуюся грудь и упругие ягодицы. Ольга стала соблазнительно изгибаться в лучах солнца. 

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«Идеальный понедельник, когда ты встаешь без будильника и умываешься в море», – написала звезда.

Поклонники осыпали комплиментами Ольгу. Многие отметили, что она стала выглядеть привлекательнее. «Забыла втянуть свой живот», «Ого, какие формы», «Вот это фигура», «Бикини сидит на шикарно», «Поправилась, хорошенькая», — стали писать подписчики.

 

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