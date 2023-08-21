Тучная дама с лишним весом и безобразным лицом: как Ирина Агибалова выглядела до прихода на «Дом-2» и в какую красотку превратилась после

Экс-участнице «Дома-2», а ныне популярной блогерше Ирине Агибаловой в ноябре исполнится 58 лет. Но назвать ее бабушкой язык вряд ли у кого-то повернется. Трое детей, четверо внуков только мотивируют Ирину Агибалову развиваться и хорошеть.

Если посмотреть на снимки Ирины Александровны до участия в проекте, которые она, ничуть не стесняясь, сама публикует в микроблоге, можно прийти в легкий ужас. Выглядела Ирина Агибалова в 45 лет, мягко говоря, неважно. Лишний вес, отеки, безобразное одутловатое лицо.

Сейчас — картина прямо противоположная. Ирина Агибалова стройна, юна, энергична и даст фору молодым девушкам.

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