Саша Черно после развода с мужем показала парня, на которого действительно похож ее сын Стефан

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно, на днях сообщившая о разводе с мужем Иосифом Оганесяном, весело проводит время.

Летними вечерами и ночами Саша Черно зажигает в компании новых знакомых на Патриарших прудах.

В микроблоге Саша Черно поделилась снимком, на котором предстала с двумя парнями, заметив, что на одного из них похож ее трехлетний сын Стефан.

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