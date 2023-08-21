Саша Черно после развода с мужем показала парня, на которого действительно похож ее сын Стефан

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно, на днях сообщившая о разводе с мужем Иосифом Оганесяном, весело проводит время.
Летними вечерами и ночами Саша Черно зажигает в компании новых знакомых на Патриарших прудах.
В микроблоге Саша Черно поделилась снимком, на котором предстала с двумя парнями, заметив, что на одного из них похож ее трехлетний сын Стефан.
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Саша Черно и ее новые приятели. Фото: соцсети
«Наши Патриаршие вечера. Говорят, мой сын похож на парня справа», — подписала кадр Саша Черно.
Напомним, сына Стефана Саша Черно родила в браке с Иосифом Оганесяном. Когда малыш появился на свет, его внешность удивила всех. Многие задавались вопросом, как у родителей-брюнетов мог родиться ребенок блондин.