Все также влюблены! Высоцкая предстала в объятиях 86-летнего Кончаловского — как молодожены

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Global Look Press

Парочка уединилась в ресторане.

На днях Андрей Кончаловский отметил свой 86-й день рождения. Поздравляли именинника в кругу семьи, были также приглашены и близкие друзья. Камерная вечеринка прошла в одном из фешенебельных ресторанов.

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Юлия Высоцкая не скрывала своих нежных чувств к мужу, постоянно его обнимала, льнула и целовала. Вели себя супруги, как молодожены. Сразу видно, что между ними царит любовь, гармония и взаимопонимание. 

Юлия Высоцкая устроила сюрприз мужу Андрею Кончаловскому. Фото: личный архив

Андрей Кончаловский понежничал со своей второй половинкой. Фото: личный архив

Напомним, что у пары есть двое детей. Старшая дочь Маша попала с отцом в крупное ДТП во Франции, это произошло в 2013 году. Девочка получила серьезные тяжелые травмы. В одном из интервью Андрей Кончаловский признался, что единственная их с Юлией цель, чтобы их дочь выздоровела.

Также у супругов есть сын Петр, он внешне очень похож на своего дядю Никиту Михалкова. 

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