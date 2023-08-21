Все также влюблены! Высоцкая предстала в объятиях 86-летнего Кончаловского — как молодожены

На днях Андрей Кончаловский отметил свой 86-й день рождения. Поздравляли именинника в кругу семьи, были также приглашены и близкие друзья. Камерная вечеринка прошла в одном из фешенебельных ресторанов.

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Юлия Высоцкая не скрывала своих нежных чувств к мужу, постоянно его обнимала, льнула и целовала. Вели себя супруги, как молодожены. Сразу видно, что между ними царит любовь, гармония и взаимопонимание.