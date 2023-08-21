Почему Лада Дэнс скоро после аварии смогла зажечь на концерте: никакого обмана

Директор певицы Лады Дэнс объяснил, как артистка смогла зажигательно выступить в Нижнем Новгороде не Дне города скоро после аварии.

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Напомним, звезда попала в серьезное ДТП 5 августа, 13 августа ее представитель говорил о том, что знаменитости требуется «мимическая тишина», однако вскоре Ладу Дэнс увидели танцующей на сцене и исполняющей хиты. Некоторые люди стали подозревать, что их обманывали.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Сергей Пудовкин сказал, что он был против ее выступлений после аварии, ведь артистка еще не долечилась, однако Лада Дэнс пошла наперекор.

Певица, чувствуя ответственность перед зрителями, приняла обезболивающие препараты, а в момент нахождения на сцене и вовсе забыла про боль, поддавшись влиянию восторженной публики и адреналину.

Над внешним видом Лады Дэнс, по словам директора, поработали визажисты и стилисты, скрыв синяки и раны.

«Она артист с большой буквы, профессионал. Есть ответственность перед зрителями, которую она чувствует. Было медицинское сопровождение на концерте, обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление.

Я был против этого выступления, потому что медицинские показатели были далеки от нормы. Но я уважаю таких артистов, потому что они чувствуют долг перед зрителями», — сказал Teleprogramma.pro Сергей Пудовкин.