За час до смерти: упавшая с 22-го этажа звезда шоу «Пацанки» Юлия Михайлова отправила последнее смс подруге — что в нем

Юлия Михайлова (Платок). Фото: соцсети

Погибшая Юлия Михайлова признавалась, что устала от всего.

Подруги 25-летней звезды шоу «Пацанки» Юлии Михайловой (Платок) пребывают в шоке после ее трагической гибели. 

Одна из девушек призналась, что общалась с погибшей Юлей буквально за час до случившегося. Последнее сообщение Михайлова отправила с телефона именно ей, сделав признание, которое наталкивает на мысль о том, что звезды шоу «Пацанки» могла совершить суицид.

«Не верю в это, только вчера разговаривали с ней. Последнее ее смс за час до смерти: «Я устала», - поделилась подруга Юлии Михайловой.

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Напомним, Юлия Михайлова разбилась насмерть, выпав с 22-го этажа жилого дома в Рязани. Все произошло поздно вечером в субботу, 19 августа. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Не исключается и версия суицида. Предполагается, что пойти на самоубийство Юлия Михайлова могла из-за травли в Сети. Поводом для буллинга стала придуманная Юлией история, с которой она пришла на шоу «Пацанки». Тогда как поклонники проекта ценили его именно за реалистичность происходящего с трудными девочками-подростками.

По материалам ya62.ru

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