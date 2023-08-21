Уехавший в США комик Александр Незлобин: «Мне мама звонит и плачет, это не манипуляция»

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин уже несколько лет пытается покорить Америку. Некоторое время назад он покинул Россию и перебрался в Калифорнию. Затем за Незлобиным переехали жена и дочка.

Мама Александра Незлобина осталась в России. Как признается комик, женщина чувствует себя покинутой и часто плачет, когда созванивается с сыном.

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