Уехавший в США комик Александр Незлобин: «Мне мама звонит и плачет, это не манипуляция»

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин уже несколько лет пытается покорить Америку. Некоторое время назад он покинул Россию и перебрался в Калифорнию. Затем за Незлобиным переехали жена и дочка.
Мама Александра Незлобина осталась в России. Как признается комик, женщина чувствует себя покинутой и часто плачет, когда созванивается с сыном.
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«Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает. Психоаналитики говорят, что это не манипуляция — она тянет тебя с собой пострадать. У них есть привычка, они получают этим самым эмоцию и этой эмоции питаются, как люди, которые заходили в какое-то время в Telegram в поисках жести», — поделился Александр Незлобин.
По материалам YouTube-канала Standup LA