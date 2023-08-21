Уехавший в США комик Александр Незлобин: «Мне мама звонит и плачет, это не манипуляция»

Александр Незлобин. Фото: Global Look Press

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин живет с женой и дочкой в Калифорнии.

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин уже несколько лет пытается покорить Америку. Некоторое время назад он покинул Россию и перебрался в Калифорнию. Затем за Незлобиным переехали жена и дочка.

Мама Александра Незлобина осталась в России. Как признается комик, женщина чувствует себя покинутой и часто плачет, когда созванивается с сыном.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает. Психоаналитики говорят, что это не манипуляция — она тянет тебя с собой пострадать. У них есть привычка, они получают этим самым эмоцию и этой эмоции питаются, как люди, которые заходили в какое-то время в Telegram в поисках жести», — поделился Александр Незлобин.

По материалам YouTube-канала Standup LA

Читайте также