«Конец истории»: Антон Гусев сообщил о разрыве отношений с избранницей Яной и поблагодарил ее за опыт

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Антон Гусев уже успел основательно подчистить свой микроблог, удалив из него совместные снимки с Яной.

Напомним, отношения пары продлились чуть больше года, и со стороны все выглядело очень гармонично. Поклонники пока не очень верят в разрыв, считая, что Гусев просто хайпится, поднимая охваты в соцсети таким образом.