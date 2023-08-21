«Конец истории»: Антон Гусев сообщил о разрыве отношений с избранницей Яной и поблагодарил ее за опыт

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев сообщил поклонникам новость, которую от него ждали меньше всего. Антон Гусев заявил, что он и его избранница Яна расстались. Причем, как оказалось, в паре было такое недоверие, что пришлось на детекторе лжи доказывать друг другу какие-то вещи.
«Конец истории. Спасибо за опыт. Сразу напишу для всех: измен не было ни с одной стороны (в присутствии, с моей стороны детектор только что это подтвердил и не только это). Дальше каждый своей дорогой», — написал Антон Гусев в микроблоге.
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Антон Гусев уже успел основательно подчистить свой микроблог, удалив из него совместные снимки с Яной.
Напомним, отношения пары продлились чуть больше года, и со стороны все выглядело очень гармонично. Поклонники пока не очень верят в разрыв, считая, что Гусев просто хайпится, поднимая охваты в соцсети таким образом.