Каролина Севастьянова на пляже раздвинула оголенные бедра перед бойфрендом: изгибается, улыбается

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отдыхает в Сен-Тропе со своим новым бойфрендом, которого тщательно скрывает от публики.

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Брюнетка уже даже успела получить приглашение в загс, но пока не афиширует свое решение. А продолжает наслаждаться солнцем Сен-Тропе.

Накануне она позировала своему жениху на пляже, красиво расположившись в тени. Она уселась, раздвинув оголенные бедра, вполоборота, а бойфренд ее сфотографировал. Каролина решила, что снимок достоин того, чтобы его увидели фолловеры, и опубликовала в своем микроблоге.