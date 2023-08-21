Самбурская в красном бикини предстала на завтраке: вкусный вид сразил поклонников

Актриса Настасья Самбурская наслаждается отпуском в Турции, причем, она выбрала отель, в котором уже отдыхала. Это место ей очень понравилось, и она готова возвращаться сюда снова и снова. Поэтому и фотографий у нее в соцсетях больше, чем обычно.

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Завтрак в этом месте подают, как на Мальдивах, - плавающий. Самбурская решила пофотографироваться с утра и позировала со «столом» в форме сердечка, погрузившись в воду.

Красотка не преминула продемонстрировать себя в бикини. Красный лиф от купальника подчеркнул пышный бюст звезды. Подписчикам задумка понравилась, от снимка они пришли в восторг.