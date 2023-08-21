Угодившая в ДТП Лада Дэнс уже зажгла на городской сцене: люди в шоке

Еще 13 августа директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщал. Что состояние артистки требует «мимической тишины», ей нельзя говорить и шевелиться, а уже 19 числа звезды выступала на сцене в Нижнем Новгороде в День города.

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Причем, как передает kp.ru, сначала Ладу вынесли на руках и поместили в кресло. Но вскоре она подскочила и начала зажигать. А о произошедшей аварии, в которую она угодила, напоминает лишь пластырь на лице, хоть снимать ее профессиональным фотографам было запрещено, но люди это заметили. Теперь, судя по всему, шокированная публика чувствует себя обманутой, в Сети разгорается настоящий скандал

Напомним Лада Дэнс попала в автоаварию 5 августа. Ее такси на трассе М-2 «Крым» столкнулось с несколькими автомобилями и улетело в кювет. Звезду срочно госпитализировали, певица получила черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника.