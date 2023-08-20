Повзрослела и превратилась в красавицу: как сейчас выглядит финалистка третьего сезона шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева

Поклонники шоу «Голос. Дети» прекрасно помнят маленькую белокурую девочку Ярославу Дегтяреву, которая гениально исполнила в эфире песню Виктора Цоя «Кукушка». Это был третий сезон проекта, 2016 год.

Ярославе в то время было всего девять лет, она стала финалисткой третьего сезона шоу «Голос. Дети».

14 августа этого года юная вокалистка отметила свое 15-летие. Ярослава Дегтярева с возрастом превратилась в красивую блондинку. Узнать в этой юной девушке ту самую Ясю, покорившую жюри и публику, почти невозможно.

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