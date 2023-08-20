Повзрослела и превратилась в красавицу: как сейчас выглядит финалистка третьего сезона шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева

Поклонники шоу «Голос. Дети» прекрасно помнят маленькую белокурую девочку Ярославу Дегтяреву, которая гениально исполнила в эфире песню Виктора Цоя «Кукушка». Это был третий сезон проекта, 2016 год.
Ярославе в то время было всего девять лет, она стала финалисткой третьего сезона шоу «Голос. Дети».
14 августа этого года юная вокалистка отметила свое 15-летие. Ярослава Дегтярева с возрастом превратилась в красивую блондинку. Узнать в этой юной девушке ту самую Ясю, покорившую жюри и публику, почти невозможно.
Ярослава Дегтярева в 2016 году и сейчас. Фото: Первый канал
Поклонники «Голос. Дети» совсем скоро смогут вновь увидеть и услышать Ярославу Дегтяреву. Она станет одной из участниц нового проекта Первого канала «Голос. Уже не дети», который скоро выйдет в эфир.
Помимо Ярославы в проекте примут участие победители и финалисты разных сезонов шоу «Голос. Дети».