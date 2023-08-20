Пелагея, Полина Гагарина и другие наставники: что известно о проекте «Голос. Уже не дети» — ждем старых участников

Первый канал приступает к съемкам нового шоу под названием «Голос. Уже не дети». В новом проекте телезрители увидят полюбившихся им юных звезд, которые ранее участвовали в разных сезонах шоу «Голос. Дети».

Среди участников проекта - победители и финалисты детского «Голоса» разных лет. Телезрители увидят, какими стали юные звезды, и услышат, как теперь звучат их голоса. В проекте примут участие Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская и многие другие.

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