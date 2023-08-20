«С папой я вижусь нечасто»: дочь ныне покойной Юлии Началовой сделала заявление

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре исполнится 17 лет. После смерти мамы Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой - родителями мамы. Периодически Вера Алдонина гостит в семье отца, футболиста Евгения Алдонина и его жены Ольги. Правда, по признанию Веры Алдониной, случается такое нечасто.
«С папой я вижусь нечасто, особенно в течение школьного года, из-за его и моей занятости», - поделилась Вера Алдонина.
Этим летом Вера Алдонина вместе с папой, мачехой, млдашими братом и сестрой отдыхала в Турции.
Вера Алдонина с мачехой, папой и младшим братом. Фото: соцсети
Вера Алдонина также призналась, что ей льстит сравнение с красавицей-мамой Юлией Началовой, но все же она хочет быть самой собой.
«Мне не хотелось бы превратиться просто в копию мамы. Она была уникальна, повторить ее не сможет никто. Да и с моей стороны не думаю, что это было бы верно. Мне пока еще только предстоит пройти свой жизненный и творческий путь. А мама всегда останется для меня ориентиром, гордостью и абсолютным мастером своего дела, на которого я буду равняться», - добавила Вера Алдонина.
По материалам kp.ru