«С папой я вижусь нечасто»: дочь ныне покойной Юлии Началовой сделала заявление

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре исполнится 17 лет. После смерти мамы Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой - родителями мамы. Периодически Вера Алдонина гостит в семье отца, футболиста Евгения Алдонина и его жены Ольги. Правда, по признанию Веры Алдониной, случается такое нечасто.

«С папой я вижусь нечасто, особенно в течение школьного года, из-за его и моей занятости», - поделилась Вера Алдонина.

Этим летом Вера Алдонина вместе с папой, мачехой, млдашими братом и сестрой отдыхала в Турции.

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