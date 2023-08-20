«Я просила людей прекратить ее травить»: тетя упавшей с 22-го этажа звезды шоу «Пацанки» Юлии Михайловой (Платок) высказалась о ее гибели

Полиция сейчас выясняет все детали трагической гибели участницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлии Михайловой (Платок).

Известно, что 25-летнюю девушку травили в Сети после проекта, куда она попала, придумав историю от начала и до конца. Тогда как на реалити-шоу «Пацанки» приходили участницы с реальным, а не вымышленным, беком.

Тетя Юлии Михайловой дала понять, что девушка могла шагнуть с 22-го этажа из-за травли.

«Я не знаю, что сказать. Я всегда была против травли Юли и защищала ее, я просила людей прекратить ее травить, потому что мы не знали всей картины. Юля не делала ничего никому плохого, она была хорошим человеком. Она помогала девочкам на проекте, поддерживала их. После проекта не была замечена в скандалах. Несмотря на то, что все смеялись над ней, осуждали ее и стебали…вот итог», - приводятся слова женщины в группе проекта в социальной сети «Вконтакте» «Подслушано «Пацанки».