Алексей Воробьев о съемках после инсульта: «Если я скажу, что это легко, то это будет ложью»

Отголоски трагических событий в жизни одного из главных красавчиков страны Алексея Воробьева преследуют его до сих пор. Прошло больше 10 лет, как артист пережил инсульт после серьезного ДТП и частичный паралич, но здоровье уже не то.

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Теперь любое физическое действие дается артисту непросто. Всякий раз ему приходится договариваться со своим телом и доказывать судьбе, что он сильнее, и пока Алексею это удается.

«Я занимаюсь спортом практически каждый день и не позволяю себе даже мысли о том, что я должен "быть аккуратнее со своим здоровьем", как говорили мне врачи, когда я лежал с полупарализованным телом», — выдал Воробьев.

Вместе с тем гастроли и съемки давно и с прежней силой вернулись в жизнь артиста, но совмещать их стало непросто.

«Если я скажу, что это легко, то это будет ложью», — цитирует Воробьева «Леди Mail.ru».

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