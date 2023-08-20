Звезда шоу «Пацанки» Юлия Платок разбилась насмерть, выпав с 22-го этажа

25-летняя жительница Рязани выпала с 22-го этажа и разбилась насмерть. Чуть позже выяснилось, что погибшая девушка была участницей седьмого сезона шоу «Пацанки». Зовут ее Юлия Платок.

Все случилось поздно вечером в субботу, 19 августа.

«Я услышал сильный хлопок, и на какой-то машине сработала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел тело, лежащее на земле. Вызвал «скорую», через 13-14 минут приехала. Судя по всему, насмерть, так как они человека не спасали, а потом приехала полиция», - рассказал анонимный свидетель трагического события журналистам.