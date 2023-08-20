Еле сдержалась, узнав правду: Зайцева вспомнила, как Федосеева приревновала ее к Шукшину

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева попала в неловкую ситуацию, причем не по своей воле. В молодости актриса сыграла в фильме «Печки-лавочки» Василия Шукшина, и очень запомнилась режиссеру. Супруг Лидии Федосеевой по-особенному к ней обращался.

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Правда вскрылась случайно, и сильно задела супругу сценариста. Втроем они пересеклись в лифте, где Федосеева стала свидетелем неприятного для нее диалога.

«Обрадовались друг другу, обнялись. Шукшин говорит: «Маленькая (он любил меня так называть), я слышал, ты хорошо снялась в "Здравствуй и прощай". Рад за тебя», — вспомнила Зайцева.

В руках Федосеевой при этом была пышная охапка цветов, но Шукшин быстро решил этот вопрос. Актриса было возмутилась, но против воли супруга не пошла.

«Он добавил, кивнув на меня: "Лид, ну куда цветов столько?" Лида отреагировала чисто по-женски: "Вась, ну что, все отдавать-то?" — "Да ладно, еще будут". И они мне всю охапку эту отдали: "Бери, маленькая, до скорой встречи", — добавила звезда.

По материалам «АиФ».